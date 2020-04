Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Unfallbeteiligten

An der Kreuzung der Friedhofstraße und der Turmstraße in Osterburken kam es am Donnerstagabend, gegen 18:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem beide unfallbeteiligte Personen leicht verletzt wurden. Die 18-jährige Unfallverursacherin missachtete, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, die Vorfahrt des 63-jährigen Geschädigten. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Audi des Vorfahrtsberechtigten sowie der VW der Wartepflichtigen waren nicht mehr fahrbereit. Die freiwillige Feuerwehr Osterburken unterstützte die Polizei vor Ort bei der Absicherung der Unfallstelle. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell