Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 3.500 Euro hinterließ ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an einem geparkten Dacia Duster auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Möckmühler Straße im Waagener Tal. Der Dacia stand dort nur eine kurze Zeit am Donnerstag, zwischen 09.30 Uhr und 09.45 Uhr geparkt. Bei seiner Rückkehr zum Auto musste der Besitzer den erheblichen Schaden an der Fahrerseite seines Fahrzeuges feststellen. Die Beschädigungen sind so schwer, dass sich die Fahrertüre nicht mehr öffnen lies. Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

