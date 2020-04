Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.04.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Einbruch in Schule Einbrecher suchten zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, die Öhringer Realschule in der Schwalbenstraße heim. Die Unbekannten verschafften sich über eine Feuerleiter Zutritt zum Gebäude. Im Inneren der Schule hebelten die Diebe mehrere Türen auf, entwendeten Bargeld sowie Geldkassetten. Auch die Türen ins Sekretariat und Rektorat versuchten die Täter aufzuhebeln, wobei sie scheiterten. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf mehr als 5.000 Euro. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Schwalbenstraße aufgefallen sind, sollten sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 melden.

