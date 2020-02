Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200218 - 0168 Frankfurt-Gallus: Einbrecher bei Tat gestört

Frankfurt (ots)

(ker) Am gestrigen Montagabend, den 18.02.2020, versuchte eine Gruppe von Einbrechern in eine Wohnung im Gallusviertel einzudringen. Dabei wurden sie jedoch vom Bewohner ertappt.

Gestern Abend, gegen 19:00 Uhr, versuchten drei Unbekannte in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tevesstraße einzusteigen. Dabei näherten sie sich zunächst über den rückwärtigen Gartenbereich an und machten sich dann an der Terrassentür zu schaffen. Mit einem Hebelwerkzeug versuchten sie, die Tür gewaltsam zu öffnen. Die Einbrecher gingen offenbar davon aus, dass niemand zu Hause sei, womit sich jedoch falsch lagen. Der anwesende Bewohner der Wohnung bemerkte die Eindringversuche und überraschte die Täter. Diese ergriffen die Flucht, entfernten sich wieder durch den Garten und flüchteten zu Fuß in Richtung der Herxheimer Straße.

Die drei Täter konnten lediglich als männlich, circa 170-180 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei für Wohnungseinbrüche hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Zeuginnen oder Zeugen verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden sie gebeten, sich telefonisch bei dem 16. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755 11600 zu melden.

