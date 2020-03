Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallverursacher gesucht

Bückeburg (ots)

(PP) Bereits am 29.02. gegen 10:50 Uhr wurde eine Anwohnerin der Pulverstraße in Bückeburg auf einen lauten Knall aufmerksam. Ursächlich hierfür war die erhebliche Beschädigung eines in Höhe Haus-Nr. 5 geparkten Seat, der durch einen unbekannten Unfallverursacher im linken vorderen Bereich stark eingedellt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen sind unter Telefonnummer 0572295930 an das Polizeikommissariat Bückeburg zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell