Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Auf frischer Tat

Bühl (ots)

Mit der vorläufigen Festnahme eines Tatverdächtigen endete in den frühen Donnerstagmorgenstunden der Einbruch in einen Getränkemarkt in der Eisenbahnstraße. Gegen 4:30 Uhr alarmierte eine Zeugin die Beamten des Polizeireviers Bühl, da dort offenbar ein Einbruch im Gange wäre. Den an den Tatort eilenden Polizisten gelang es, einen Jugendlichen noch im Markt vorläufig festzunehmen. Einem noch unbekannten Komplizen gelang derweil die Flucht. Beide hatten sich zuvor offenbar mit einer Eisenstange gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Die genaueren Abläufe und die Identität des zweiten Verdächtigen sind nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

