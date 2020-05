Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Zell - Uneinsichtig und beleidigend

Zell am Harmersbach (ots)

Mit mehreren Anzeigen muss sich ein 30-Jähriger auseinandersetzen, nachdem er sämtliche Einsicht und gute Manieren am Mittwochabend in einem Verbrauchermarkt in der Unterentersbacher Straße verlor. Gegen 20:40 Uhr beabsichtigte der Mann offenbar dort ohne Mund-Nasen-Bedeckung einzukaufen. Nachdem er durch eine Mitarbeiterin darauf aufmerksam gemacht wurde und dabei keine Einsicht zeigte, wurde die Polizei hinzugerufen. Daraufhin beleidigte er die Mitarbeiterin lautstark und kam mit einem weiteren Mann, als man ihn aus dem Markt verbringen wollte, in eine Auseinandersetzung. Auch die eingetroffenen Beamten des Polizeireviers Haslach beleidigte der 30 Jahre alte Mann und bespuckte und bespritzte einen von ihnen mit mitgeführtem Bier.

