POL-AUR: Norden - Zigarettenautomat aufgebrochen // Norden - Mann bedrohte Passanten in der Innenstadt // Norden - Berauscht gefahren

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Norden einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter öffneten den Automaten in der Heringstraße gewaltsam und entwendeten Zigarettenschachteln und Bargeld. Die Tatzeit ist zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 8.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Mann bedrohte Passanten in der Innenstadt

In Norden kam es bereits am Donnerstag, 03.09.2020, in der Osterstraße zu einer Bedrohung. Gegen 9.20 Uhr meldeten Passanten der Polizei an der Ecke Marktplatz einen verdächtigen Mann mit einer vermeintlichen Schusswaffe, die er auf Fußgänger und Autofahrer richtete. In Tatortnähe konnte der mutmaßliche Täter, ein 31 Jahre alter Mann aus Eritrea, von den Beamten angetroffen und festgenommen werden. Bei der Schusswaffe, die der Beschuldigte bei sich hatte, handelte es sich um eine Softairpistole. Sie wurde beschlagnahmt. Die Opfer der Bedrohung wurden der Polizei bislang nicht bekannt und werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht gefahren

Ein 45 Jahre alter Mann ist am Dienstag in Marienhafe von der Polizei angehalten worden. Der Mann fuhr mit einem Kleinkraftrad auf der Kirchstraße und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Bei der Kontrolle führten die Beamten einen Drogenvortest durch. Dieser verlief positiv auf THC und Amphetamin. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Auto beschädigt

Ein schwarzer Skoda Fabia ist in der Nacht zu Mittwoch im Schafweg in Norden beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel des geparkten Wagens und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 0 Uhr. Die Polizei Norden bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

