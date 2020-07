Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter durch die Schweiz ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Weil ein 37-jähriger rumänischer Staatsangehöriger vor vier Jahren einen auf dem Boden liegenden Mann mehrfach ins Gesicht getreten haben soll, wurde er nun von der Schweiz ausgeliefert und sitzt in Untersuchungshaft.

Der heute 37-Jährige soll vor vier Jahren den Angestellten eines Wettbüros so schwer geschlagen haben, dass dieser zu Boden ging. Danach trat er dem am Boden liegenden Mann mehrfach gegen den Kopf, bevor er das Wettbüro verließ. Das zuständige Amtsgericht suchte den Mann seitdem mit Europäischem Haftbefehl. Am Donnerstag wurde der Gesuchte von den Schweizer Behörden am Übergang Weil am Rhein - Autobahn, nach Deutschland überstellt und der Bundespolizei übergeben. Der rumänische Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Weiterhin war der Mann wegen mehrfachen Erschleichens von Leistungen und unberechtigtem Kindergeldbezugs, von deutschen Behörden zur Aufenthaltsermittlung gesucht.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell