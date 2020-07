Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Trickbetrüger durch Bundespolizei im Fernbus festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein seit 3 Jahren mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann konnte am Übergang Weil am Rhein - Autobahn festgenommen werden.

Dem 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, mehrfach und gewerbsmäßig, hochwertige Smartphones mittels Trickbetrugs gestohlen zu haben. Um an die Smartphones zu gelangen, soll er die Besitzer, die sich zumeist in Cafés aufhielten, in ein Gespräch verwickelt haben. Dabei soll er das Smartphone mit einem Papierzettel abgedeckt haben, um es dann unbemerkt zu entwenden. Der 31-Jährige der am Mittwochnachmittag von der Schweiz nach Deutschland reiste, konnte nun durch die Bundespolizei festgenommen werden und wurde dem Haftrichter vorgeführt. Anschließend wurde er durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

