Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Untersuchungshaftbefehl vollstreckt

Müllheim (ots)

Die Bundespolizei konnte einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 22-Jährigen vollstrecken, der im Verdacht steht, eine 18-Jährige sexuell genötigt zu haben. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Dienstagabend konnte eine Streife der Bundespolizei einen gesuchten 22-Jährigen Mann vorläufig festnehmen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen besteht der Verdacht, am 3. Juli 2020 eine 18-Jährige Arbeitskollegin in einer Regionalbahn zwischen Müllheim und Neuenburg sexuell genötigt zu haben. Beide waren dort für einen Sicherheitsdienst eingesetzt.

Am 8. Juli 2020 erstattete die Geschädigte Anzeige bei der Bundespolizei, die in der Folge die Ermittlungen gegen den 22-Jährigen aufnahm. Aufgrund des dringenden Tatverdachtes der sexuellen Nötigung gegen den einschlägig vorbestraften Mann erwirkte die Staatsanwaltschaft Freiburg am 14. Juli 2020 einen Untersuchungshaftbefehl beim Amtsgericht Freiburg. Der Haftbefehl konnte dann wenige Stunden später am Bahnhof Müllheim vollstreckt werden. Nach Vorführung beim Amtsgericht Freiburg am Mittwochmittag konnte der 22-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden.

