Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Verkehrsunfall

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Verkehrsunfall: Auf der Leerer Landstraße in Aurich kam es am Mittwoch, 09.09.2020, gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die 41-jährige Fahrerin eines VW Touareg fuhr stadteinwärts und wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dabei übersah sie den 27-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, der verbotswidrig auf dem dortigen Radweg fuhr. Es kam zu Kollision und einem Schaden in Höhe von ca. 4.000,- EUR. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass das Kleinkraftrad nicht versichert war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell