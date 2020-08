Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten/ Polizei sucht Unfallzeugen

Kevelaer (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Weller Landstraße wurden am Mittwochabend (19. August 2020) gegen 19.40 Uhr drei Personen leicht und ein Mann schwer verletzt. Ein 26-jähriger Duisburger fuhr zusammen mit einem 35 Jahre alten Mann und einer 25 Jahren alten Frau aus Kevelaer auf der Weller Landstraße aus Richtung B9 kommend in Richtung der Einmündung Weller Landstraße. Der 26-Jährige bog mit seinen Dacia Dokker vom Linksabbiegerstreifen in die Einmündung Weller Landstraße ein, als es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten VW Touran eines 44-jährigen Kevelaers kam. Der Touranfahrer war auf der Weller Landstraße in Richtung B 9 unterwegs. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Insassen des Dacia verletzten sich alle samt leicht. An beiden Fahrzeugen und an einer Leitplanke, gegen die der VW geschleudert wurde, entstand großer Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Sie sollen sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 melden. (as)

