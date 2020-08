Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken- Verkehrsunfall/ Zwei schwer verletzte Personen nach Wendemanöver

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Montagabend (24. August 2020) gegen 20.50 Uhr kam es auf der Issumer Straße (L 362) in Höhe des Tewesenweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort fuhr gesamten mit einer 19 Jahre alten Frau ebenfalls aus Kamp-Lintfort in einem Porsche Boxster die Issumer Straße in Richtung Aldekerk entlang, als er in Höhe des Tewesenweg wenden wollte. Der 20-Jährige bog dazu zunächst nach rechts auf einen Wirtschaftsweg ab, danach fuhr er wieder auf die Issumer Straße um den Wendevorgang fortzusetzen. Eine 23-jährige Frau aus Kerken fuhr zu dieser Zeit mit ihrem VW Polo auf der L362 in Richtung Aldekerk. Der Porsche-Fahrer erfasste die bevorrechtigte Kerkenerin und es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Frauen schwer verletzt wurden. Der 20-Jährige verletzte sich leicht. Beide Autos wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (as)

