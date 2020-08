Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Zigarettenautomat beschädigt

Zeugen gesucht

Rees-Bienen (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (24. August 2020) hebelten unbekannte Täter gewaltsam an einem Zigarettenautomaten, der auf dem Parkplatz am Bürgerhaus an der Grietherbuscher Straße steht. Die Täter fuhrwerkten am Münzfach herum und beschädigten den Automaten, Beute machten sie jedoch keine. Die Kripo Emmerich erbittet Zeugenhinweise unter 02822 7830. (cs)

