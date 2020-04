Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Büroräume

Vettweiß (ots)

Büroräume in der Kettenheimer Straße waren in der Nacht zu Samstag Ziel von Einbrechern.

Als ein Berechtigter am Samstagmorgen die Räume aufsuchte, stellte er fest, dass Unbekannte auf das Gelände gelangt waren. An einem Fenster waren die Rollladen hochgeschoben und selbiges aufgehebelt worden. Auf diesem Wege wurde das Gebäude betreten. In den Büroräumen wurden Schränke und Schubladen geöffnet und nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt.

Ein Tresor wies Beschädigungen auf, konnte jedoch nicht geöffnet werden. Nach ersten Feststellungen wurde ein Schlüssel entwendet. Das Außengelände ist videoüberwacht. Demnach kamen gegen 01:10 Uhr drei unbekannte Personen auf das Gelände. Die Auswertung der Aufzeichnungen dauert an.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

