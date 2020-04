Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert im Gebüsch gelandet

Düren-Merken (ots)

Ein plötzliches Ende nahm die Fahrt eines 36jährigen aus Eschweiler am Freitagabend. Er befuhr mit seinem Pkw um 19:00 Uhr die K43n von Schophoven in Richtung Merken als er im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, mit mehreren Leitpfosten kollidierte und schließlich an einem Gebüsch zu stehen kam. Er und sein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Fahrer gab an, möglicherweise sei seine Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall, zudem habe er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholtest, der in der Polizeiwache Düren durchgeführt wurde, ergab einen vorläufigen Wert von 1,56 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden wurde auf mehrer Tausend Euro geschätzt.

