Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen zusammengestoßen - Pkw-Fahrerin schwer verletzt

Jülich (ots)

Beim Linksabbiegen übersah ein LKW-Fahrer seiner Aussage nach einen entgegenkommenden PKW. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fahrerin des PKW schwer verletzt wurde.

Gegen 05:20 Uhr befuhr ein 52-Jähriger aus Eschweiler mit einem LKW die B 56 in Richtung L 136. An der Kreuzung Westring/Kirchberger Straße beabsichtigte er, nach links in Richtung Kirchberg abzubiegen. Die Ampel zeigte grün. Aus der anderen Richtung näherte sich eine 45-jährige Frau aus Inden in einem PKW. Sie beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu passieren. Auch für sie zeigte die Ampel grün. Der LKW Fahrer setzte trotz vorfahrtsberechtigtem Gegenverkehr zum Abbiegen an. Er gab später gegenüber der Polizei an, er habe den sich nähernden PKW nicht wahrgenommen. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Fahrerin des PKW schwer verletzt wurde. Rettungskräfte versorgten die Frau vor Ort und brachten sie anschließend in ein naheliegendes Krankenhaus. Der Fahrer des LKW klagte über leichte Schmerzen, brauchte jedoch am Unfallort keine medizinische Versorgung. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 10500 Euro.

