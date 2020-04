Polizei Düren

POL-DN: Zwei Brände im Kreisgebiet

Düren/Aldenhoven (ots)

Zwei Brände in Mehrfamilienhäusern beschäftigten Dienstagnachmittag und Mittwochnacht Feuerwehr und Polizei. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

In einem Heizungsraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An den Pferdsbenden" in Aldenhoven brach am Dienstag gegen 16:45 ein Feuer aus. Ein Bewohner des Hauses hatte im Flur Brandgeruch festgestellt und gleich die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und konnte ein Ausdehnen verhindern Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 5000 Euro. Die Brandermittler der Polizei gehen bei der Brandursache von Fahrlässigkeit im Rahmen von Sanierungsarbeiten aus.

In der Nacht zu Mittwoch kam es kurz nach 03:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße in Düren. Mehrere Anrufer gaben über Notruf an, dass es in einem der oberen Stockwerke brennen soll. Tatsächlich lag der Brandort jedoch im Keller. Auch hier gelang es der Feuerwehr, ein Ausdehnen des Feuers zu verhindern. Da der Rauch durch das gesamte Haus gezogen war, wurden alle Wohnungen überprüft. Die insgesamt 82 anwesenden Bewohner mussten ihre Räumlichkeiten verlassen. Der Strom im ganzen Gebäude musste abgestellt werden. Um deren weitere Unterbringung kümmerte sich das Ordnungsamt der Stadt Düren. Brandursächlich war hier ein technischer Defekt. Die Schadenshöhe kann hier noch nicht beziffert werden. Sämtliche Wohnungen im dem siebenstöckigen Gebäude wurde durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Diese sind derzeit nicht bewohnbar, auch weil die Stromversorgung weiterhin unterbrochen ist.

