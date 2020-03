Polizei Düren

POL-DN: "Corona-Einsätze" am Wochenende

Kreis Düren (ots)

Von Freitag bis Sonntag gingen bei der Leitstelle mehrere Anrufe mit Hinweisen auf Ansammlungen von Menschen ein. Der allergrößte Teil der Menschen im Kreis Düren beachtete allerdings die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Schutzverordnung.

Teilweise wurden die Hinweise an die zuständigen Ordnungsbehörden weitergeleitet, die diesen in eigener Zuständigkeit nachgingen. In einem Fall erstattete die Polizei Anzeige, unter anderem nach dem Infektionsschutzgesetz. So wurde im Rahmen einer Meldung über eine Ruhestörung in der Nacht zu Samstag ein Mann an seiner Wohnanschrift in Aldenhoven angetroffen, der behauptete, positiv auf den Virus getestet worden zu sein. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, vor dem Haus zu sitzen und im Verlauf des Gespräches nach den eingesetzten Beamten zu spucken und diese übel zu beleidigen. Der Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen, nachdem die Beamten sich die entsprechende Schutzausstattung angelegt hatten. Hierbei verletzte er durch Tritte eine Beamtin leicht. Bis zu seiner Ausnüchterung verblieb er in einer Gewahrsamszelle. Im Laufe des Morgens ergaben sich keine Hinweise auf eine Infizierung.

Eine Bitte der Polizei: Halten Sie sich an die Regeln und helfen Sie mit, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell