Polizei Düren

POL-DN: Zwei Schwerverletzte nach Vorfahrtmissachtung

Titz (ots)

Zwei schwerverletzte Autofahrerinnen und circa 7500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag auf der L 226 ereignete.

Gegen 17:50 Uhr befuhr eine 24-Jährige aus Erkelenz die Landstraße aus Richtung Titz kommend in Fahrtrichtung Linnich. Zur gleichen Zeit verließ eine 19-jährige Autofahrerin aus Elsdorf die Autobahn an der Anschlussstelle Titz, ohne dabei auf den bevorrechtigten Verkehr auf der L 226 zu achten. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Die 19-Jährige musste durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Frauen wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie schwer verletzt zur stationären Behandlung aufgenommen wurden.

