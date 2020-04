Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierter Fahrzeugführer suchte sein Heil in der Flucht

Merzenich (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der L 264, in Höhe der Ortslage Girbelsrath, flüchtete ein 35jähriger Vettweißer zu Fuß in Richtung Eschweiler über Feld. Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, war ein Fordfahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links auf eine Grünfläche geraten und hatte einen Schildermast und Verkehrszeichen beschädigt. Den nicht mehr fahrbereiten Fiesta ließ er vor Ort stehen und ging in Richtung Eschweiler über Feld. Die Beamten fanden auf dem Radweg zuerst einen Bierkasten und anschließend den 35jährigen Fahrer mit einer Bierflasche der selben Marke. Er gab an, ein Fahrzeugdefekt wäre unfallursächlich gewesen. Da er unverletzt sei, wolle er jetzt nach Hause gehen. Die Beamten stellten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Auf der Polizeiwache wurden durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das verunfallte Fahrzeug musste abgeschleppt werden und der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

