Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Brandalarm

Kehl (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte angebranntes Essen am heutigen Montagmittag in der Hauptstraße zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Beamten des Polizeireviers Kehl geführt haben. Eine Seniorin wurde durch die damit einhergehende starke Rauchentwicklung kurz nach 15 Uhr leicht verletzt und durch alarmierte Kräfte des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Zu einem nennenswerten Sachschaden kam es nicht.

/ya

