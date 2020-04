Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung in Tiefgarage

Diez (ots)

Wie der Polizei Diez erst am 25.04.2020 bekannt wurde, kam es im Zeitraum bis zum Dienstag, den 21.04.2020, zu einer Sachbeschädigung in der Tiefgarage des Netto-Marktes in der Wilhelmstraße in Diez. Durch den oder die Täter wurden dort im Zugang zum Treppenhaus ein Bewegungsmelder sowie eine Leuchte beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell