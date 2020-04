Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Metalldiebstahl durch auffälligen Transporter

Heilberscheid (ots)

Am Vormittag des Freitag, 24.04.2020 kam es in Heilberscheid in der Gelbachstraße zu einem Metalldiebstahl. Hierbei nutzte ein noch unbekannter Täter die kurzzeitige Abwesenheit der Hausbewohner und lud auf dem Grundstück liegende Rohre und andere Metallgegenstände in sein Fahrzeug. Hierbei handelte es sich um einen grünen Transporter mit orangener Aufschrift. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602/9226-0 entgegen.

