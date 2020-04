Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Beschädigung an einem PKW - Unfallflucht

Nastätten (ots)

Am Freitag, dem 24.02.2020 kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Nastätten zur Beschädigung eines PKW Ford Mondeo. Vermutlich wurde das Fahrzeug von einem Kunden beim Verladen von Baumaterialien, wie zum Beispiel Rigipsplatten, an der unteren linken Seite beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771-93270 entgegen.

