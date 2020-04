Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Auto durch Steinewerfer beschädigt

Hahnstätten / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Am Donnerstag, 23.04.20, gg. 21.00 Uhr, ging am Ortseingang von Hahnstätten die Seitenscheibe eines PKW zu Bruch, dessen Fahrer von Kaltenholzhausen nach Hahnstätten unterwegs war. Erst am nächsten Tag wurde klar, dass offensichtlich ein Stein gegen das Fahrzeug geworfen wurde. Die Polizei bittet Zeugen, denen evtl. ähnliches passiert ist und sich bisher nicht gemeldet haben, sich unter den u.a. Kontaktadressen mit der Dienststelle in Diez in Verbindung zu setzen. Tel.: 06432/601-0 bzw. pidiez@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/601-0

pidiez@polizei.rlp.de



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell