POL-MG: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Mönchengladbach (ots)

Unfallzeit: Freitag, 31.08.2020, 19:18 Uhr Unfallort: MG-Windberg, Schürenweg

Pkw-Fahrer befuhr den Schürenweg aus Richtung Viersener Straße in Richtung Kaldenkirchener Straße. In Höhe des Fußgängerüberweges Schürenweg erfasste er eine 80 jährige Radfahrerin und kam einige Meter weiter vor einer Laterne zum Stillstand. Die Radfahrerin wurde erheblich verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine Uni-Klinik verbracht. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme längerfristig gesperrt.

