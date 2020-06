Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eier geworfen und Lack zerkratzt

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Sachbeschädigung ist am Dienstagmorgen aus Reichenbach-Steegen angezeigt worden. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Albersbacher Straße zwei Autos und eine Hausfassade beschädigt.

Sie warfen Eier gegen die Haustür und ein daneben liegendes Fenster und zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack von zwei geparkten Fahrzeugen. Der Sachschaden wird auf insgesamt mehrere tausend Euro geschätzt.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.20 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter, die in diesem Zeitraum in der Albersbacher Straße aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter Telefon 0631 / 369 - 2250 jederzeit gern entgegen. |cri

