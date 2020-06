Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Baustellen-Container aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben sich am Pfingstwochenende auf einer Baustelle in der Von-Miller-Straße herumgetrieben. Als Mitarbeiter der zuständigen Baufirma am Dienstag ihre Arbeit wieder aufnehmen wollten, stellten sie fest, dass unbekannte Täter einen Container aufgebrochen haben. Daraus fehlen ein Laptop, eine Kaffeemaschine und ein Kofferradio. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag (29. Mai), 12 Uhr, und Dienstagmorgen (2. Juni), 7 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen im Baustellenbereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

