Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

VS) Erneut Zigarettenautomat aufgebrochen (15.04.2020)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Zigarettenautomat Aufbruch, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und 09.30 Uhr im Brigachweg begangen wurde. Unbekannte Täter versuchten, den bereits durch einen vorangegangenen Aufbruchsversuch am 07.04.2020 beschädigten Automat vollends aufzubrechen. Auch diesmal gelang es den Unbekannten nicht, an Geld und Zigaretten zu gelangen. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

