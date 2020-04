Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 33n

Landkreis Konstanz) Unfall beim Überholen - Zeugen gesucht (15.04.2020)

B 33n / Beuren (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der B 33n ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Ein 58-jähriger Ford-Fahrer befuhr die B 33n von Konstanz kommend in Richtung Autobahnkreuz Hegau. Als er auf den linken Fahrstreifen wechselte, um eine rote Zugmaschine mit gelbem Tieflader zu überholen, kam es zu einer Kollision mit einem ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Audi eines 34-Jährigen. Beide Autofahrer wurden hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 14.000 Euro. Ob der 34-Jährige auf den Ford aufgefahren ist oder der Ford-Fahrer, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten den Fahrstreifen wechselte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise werden an die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, erbeten.

