Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Schwerpunkteinsatz

Kreis Soest (ots)

Am Sonntag wurde ein behördenübergreifender Schwerpunkteinsatz zur Reduzierung von schweren Verkehrsunfällen und Überwachung von Geräuschimmissionen durchgeführt. Gemeinsam mit Kollegen vom Polizeipräsidium Hamm und der Kreispolizeibehörde Unna waren von 10:00 bis 17:00 Uhr insgesamt 23 Beamte im Bereich der Naherholungsgebiete unterwegs. Aufgrund des stürmischen und kühlen Wetters war ein sehr geringes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen. Trotzdem waren einige Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. So wurden insgesamt 49 Verwarngelder, davon 45 wegen Geschwindigkeitsübertretungen, erhoben. Elf Male fertigten die Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen, davon fünf wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie Bereifungsmängeln an Motorrädern. Gleich ganz ohne Kennzeichen war eine rote Enduro unterwegs, deren Fahrer sich mitsamt Gefährt beim Anblick der Polizeibeamten aus dem Staub machte; weitere Ermittlungen sind eingeleitet. Verstöße wegen zu hoher Lärmverursachung wurden nicht festgestellt. (wo)

