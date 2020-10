Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Soest - Trickdiebe unterwegs

Lippstadt (ots)

In Lippstadt und Soest waren am Montag (5. Oktober) Trickdiebe unterwegs. Gegen 11.45 Uhr wurde ein Passant an der Erwitter Straße in Lippstadt von einem unbekannten Mann angesprochen. Er bat darum, dass der Passant ihm doch 2 Euro wechseln solle. Der hilfsbereite 81-jährige Lippstädter holte daraufhin sein Portemonnaie heraus und suchte nach Wechselgeld. Der Unbekannte griff dann jedoch selber in das Münzfach und entfernte sich schnell. Der Rentner bemerkte kurz darauf, dass der Tatverdächtige ihm auch noch Scheingeld entwendet hatte. Der Trickdieb war - circa 25 Jahre alt - schätzungsweise 170 cm groß - schwarze, kurze Haare - dunkel gekleidet - Südosteuropäisches Erscheinungsbild

Gegen 12.30 Uhr wurde in gleicher Weise ein 77-jähriger Soester in der Rosenstraße in Soest angesprochen. Auch hier fehlten nach dem Wechselersuchen des unbekannten Täters mehrere Geldscheine. Der Tatverdächtige wird hier beschrieben als - 28 bis 32 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - schlanke Statur - helle Haare - dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell