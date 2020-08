Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Berauscht und zu schnell

Mehrere teils stark alkoholisierte Fahrer zog die Polizei am Donnerstag und am Freitag in der Region aus dem Verkehr.

(BC) In Biberach war am Donnerstag gegen 16.45 Uhr ein betrunkener Radfahrer in der Ulmer Straße unterwegs. Der 61-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

(GP) In Göppingen stoppte die Polizei am Donnerstag gegen 1 Uhr einen Seat-Fahrer. Der 28-Jährige hatte so viel Alkohol intus, dass er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

In Geislingen machte am frühen Freitag ein alkoholisierter 26-Jähriger durch seine Fahrweise auf sich aufmerksam. Gegen 2.20 Uhr fiel einer Polizeistreife auf, dass der Mann mit seinem VW sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er zu viel Alkohol getrunken hatte und keinen Führerschein hat. Der Mann hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz, weshalb er zur Gewährleistung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen musste.

(HDH) Gleich zwei Autofahrer mit zu viel Alkohol stoppte die Polizei am Donnerstag in Gerstetten. Einen 48-Jährigen kontrollierte sie gegen 20.45 Uhr und einen 33-Jährigen kurz vor Mitternacht.

(UL) Bei Breitingen kontrollierte die Polizei am Donnerstag die Geschwindigkeit. Gegen 19.15 Uhr war ein 30-Jähriger bei erlaubten 100 km/h mit 149 Sachen unterwegs. Zudem hatte er deutlich zu viel Alkohol intus, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Am Donnerstag soll ein Pedelec-Fahrer laut Polizeiangaben eine Vollbremsung gemacht haben, als er gegen 19.15 Uhr in der Beyerstraße das Streifenfahrzeug erkannte. Dabei sei der 42-Jährige beinahe gestürzt. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass er knapp drei Promille hatte. Auch er musste eine Blutprobe abgeben.

Am frühen Freitag stellte ein Mann in Ulm nach Erkennen eines Streifenwagens seinen E-Roller in einen Hauseingang und ging zu Fuß weiter. Bei einer Kontrolle roch er deutlich nach Alkohol. Einen Test verweigerte der 26-Jährige, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste.

In Ehingen stoppte die Polizei am Donnerstag einen Ford-Fahrer, der ebenfalls zu viel Alkohol intus hatte. Der 31-Jährige war gegen 22 Uhr in der Ziegelstraße in Dächingen unterwegs.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

