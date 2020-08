Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Abgestelltes Auto macht sich selbstständig

Ein Opel ohne Fahrerin prallte am Mittwoch in Giengen gegen einen Baum.

Ulm (ots)

Ohne es gegen Wegrollen zu sichern stellte gegen 4 Uhr eine 53-Jährige ihr Auto in der Berliner Straße ab. Beim Verlassen machte sich der Wagen selbstständig und rollte in Richtung Heilbronner Straße. Dabei beschädigte der Opel eine Gartenmauer und eine Laterne. Zum Stillstand kam das Auto frontal an einer Eberesche. Der Schaden am Auto beträgt rund 3.000 Euro, der an der Laterne etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Hinweis der Polizei: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer gegen Wegrollen! Gerade in abschüssigen Lagen machen sich diese sonst leicht selbstständig und stellen somit eine Gefahr für Personen und Sachen in der Umgebung dar. Sollte Ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein, droht zudem ein Bußgeld.

++++1552307

Lisa Mayer / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell