Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Fahrt endet auf Verkehrsinsel

Am Mittwoch verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Wangen schwer.

Ulm (ots)

Der 20-Jährige fuhr gegen 22.15 Uhr mit seiner BMW von Regglisweiler nach Wangen. Am Ortsbeginn von Wangen kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Dabei streifte er mit seiner Schulter ein Schild und stürzte. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Zweirad entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

