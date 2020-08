Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Zum Unfallort zurückgekehrt

Ein Zeuge machte am Mittwoch einen Lastwagenfahrer auf einen Unfall bei Merklingen aufmerksam.

Ein 26-Jähriger fuhr gegen 17.30 Uhr mit einem Renault auf der mittleren Spur der A8 in Richtung Karlsruhe. Bei Merklingen stieß sein Auto mit einem Lastwagen zusammen, der auf der rechten Spur fuhr. Beim Zusammenstoß splitterte am Auto die rechte Scheibe, wodurch der 23-jährige Beifahrer leichte Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer hatte auf dem Seitenstreifen angehalten. Der 48-jährige Fahrer des Lastwagens hatte den Zusammenstoß offenbar nicht bemerkt und war weiter gefahren. Während die Polizei den Unfall aufnahm kam der Trucker zurück. Den Unfall habe er nicht bemerkt. Ein Zeuge habe ihn angehalten und ihn darauf aufmerksam gemacht, sagte er der Polizei. Die ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten des Zeugen.

