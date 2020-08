Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Ein Zweiradfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwoch in einem Ulmer Stadtteil leicht verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Opel in Wiblingen auf der Gögglinger Straße in Richtung Unterkirchberger Straße. Beim Abbiegen in den Burgauer Weg missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Rollerfahrers. Der 46-Jährige bremste, geriet dabei ins Schlingern, stürzte und rutschte gegen das Hinterrad des Opels. Dabei wurde der 46-Jährige leicht verletzt. Die Polizei aus Ulm (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Piaggio-Roller beträgt rund 2.000 Euro, der am Auto etwa 200 Euro. Der Roller musste abgeschleppt werden.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

