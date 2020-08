Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unachtsamkeit führt zu Unfall

Ein Schwerverletzter und rund 10.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Motorrad von der B10 aus Richtung Dornstadt auf den Berliner Ring. Vor ihm fuhr ein Lastwagen, den er überholen wollte. Dabei übersah der Suzuki-Fahrer einen VW-Fahrer, der in die gleiche Richtung auf dem Berliner Ring unterwegs war. Das Motorrad prallte seitlich gegen das Auto des 28-Jährigen. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Am VW und an der Suzuki entstand jeweils ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de. 1557635

Karolin Eckert / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell