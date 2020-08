Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Hoher Schaden nach Schweißarbeiten

Am Mittwoch brannte bei Bad Schussenried eine Lagerhalle ab.

Laut Angaben der Polizei entstand das Feuer gegen 10.15 Uhr. In Sattenbeuren war ein Mann in einer Halle mit Schweißarbeiten beschäftigt. Durch Funkenflug gerieten Kartonagen in Brand. Trotz sofortiger Löschversuche konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Halle nicht verhindert werden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten aus. Schnell hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Dennoch wurde die Halle total zerstört. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 50.000 Euro. Durch den Rauch bestand keine Gefahr für die Anwohner. Verletzt wurde niemand. Der Bürgermeister und die Kreisbrandmeisterin waren am Brandort. Die Polizei aus Bad Schussenried ermittelt jetzt gegen den Arbeiter wegen fahrlässiger Brandstiftung.

