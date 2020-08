Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Hoher Schaden nach Reifenplatzer

In einem Maisfeld endete am Dienstag bei Erbach die Fahrt für einen 30-Jährigen.

Ulm (ots)

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 12.30 Uhr von Ringingen in Richtung Eggingen unterwegs. Kurz nach Ringingen platzte ein Vorderreifen. Der Fahrer konnte noch in ein Maisfeld lenken, sodass keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Der Sachschaden am Lastwagen beträgt rund 30.000 Euro, der am Acker etwa 100 Euro. Der Lastwagen wurde abgeschleppt.

++++++1549420

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell