Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Lkw verursacht Sachschaden

Am Donnerstagmorgen streifte ein 30-jähriger Lkw-Fahrer gegen 07:30 Uhr beim Abkoppeln seines Anhängers einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz in der Ellwanger Straße. An dem abgestellten VW entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 5000EUR.

Gschwend: Von der Fahrbahn abgekommen.

Ohne Verletzungen kam eine 46-jährige Hyundai-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 06:20 Uhr auf der K3331 zwischen Rauhenzainbach und Wildgarten davon. Die Frau fuhr in Richtung Rauhenzainbach, als nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000EUR. Außerdem entstand an zwei Bäumen nahe der Fahrbahn Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.

