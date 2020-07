Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit Hund, Brandstiftung an Schule & Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis (ots)

Welzheim: Unfall mit Hund - Hundebesitzer gesucht

Ein 56 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr am Dienstagmorgen gegen 6:30 Uhr die Gschwender Straße in Richtung Ortsmitte entlang. Hierbei erfasste er einen mittelgroßen schwarzen Hund, der die Straße von rechts nach links überquerte. Anschließend rannte der Hund weiter, ob bzw. wie schwer er verletzt wurde, ist unbekannt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise auf den Hundebesitzer nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Schorndorf: Brandstiftung an Schule - Zeugen gesucht

Mindestens 20.000 Euro Sachschaden verursachten Vandalen in der Nacht auf Donnerstag in der Rainbrunnenschule. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich vermutlich mehrere Täter in den frühen Morgenstunden Zugang zur Schule und beschädigten dort eine Vielzahl an Gegenständen. Zudem setzten sie ein Pflanzgefäß sowie eine Schmutzfangmatte in Brand. Wohl nur aufgrund des Feuermelders, der zeitnah die Einsatzkräfte auf den Plan rief, konnte verhindert werden, dass sich das Feuer ausbreitet und erheblichen Schaden am Gebäude verursacht.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich wurden drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren angetroffen. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass es sich bei den Personen um die Täter handeln könnte. Die drei Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

Murrhardt: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der der Fornsbacher Straße ereignete sich am Donnerstagvormittag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen dort geparkten Pkw Honda Jazz und beschädigte diesen. Danach entfernte sich der Verursacher und hinterließ mehrere hundert Euro Sachschaden. Wer Hinweise auf den Verursacher bzw. zum Unfallgeschehen machen kann, das sich zwischen 7.20 Uhr und 7.50 Uhr ereignete, sollte sich bei der Polizei in Murrhardt unter tel. 07192/5313 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell