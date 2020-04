POL-HI: Wer kennt die Leiter?

Polizeiinspektion Hildesheim

Wer kennt die Leiter?

Hildesheim

Bei dem Einbruchsversuch von Samstag auf Sonntag in den REWE Markt Gronau ließen die bislang unbekannten Täter eine Alu-Leiter, Farbe silbern, Länge 3,20m, 11 Sprossen, ohne Typenschild, am Tatort zurück. Es handelt sich vermutlich um einen Teil einer zwei- oder mehrteiligen Sprossenleiter, die evtl. im näheren Umfeld entwendet wurde. Wer kann Hinweise auf den Eigentümer geben bzw. wem fehlt so ein Leiterteil. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Elze, Tel.: 05068-93030 oder Polizeistation Gronau, Tel.: 05182-923370 entgegen.

