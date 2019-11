POL-RT: Weiterer Einbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Nürtingen (ES): Schmuck gestohlen

Eine böse Überraschung hat eine Familie am Freitagmittag bei der Rückkehr aus dem Urlaub erlebt. Ein Unbekannter war in der Zeit zwischen Sonntag und Freitagmittag, 11.30 Uhr, in ihr Einfamilienhaus im Adalbert-Stifter-Weg eingebrochen. Nachdem sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschaffte hatte, durchwühlte er dort in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertvollem. Soweit bislang bekannt ist, dürfte ihm dabei Schmuck in die Hände gefallen sein, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposen Nürtingen-Rossdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

