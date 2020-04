Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Bäckerei - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Schellerten/ Ottbergen (web) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20:00 - 05:00 Uhr, kam es in Ottbergen, in der Straße "Freiheit", zu einem Einbruchdiebstahl in die dortige Bäckerei Bruns.

Im gen. Tatzeitraum drangen unbekannte Täter über den rückwärtigen Eingang der Bäckerei in das Gebäude ein. Nach dem Betreten wurde zielgerichtet der Verkaufsraum aufgesucht und dort unter anderem die Registrierkasse entwendet.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Möglicherweise haben Zeugen in der Nacht verdächtige Beobachtungen (z.B. zu Personen oder einem Fahrzeug) gemacht. Hinweis nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth unter Tel. 05063-9010 entgegen.

