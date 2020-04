Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fenster eingeworfen und Außenspiegel von zwei Pkw beschädigt

Hildesheim (ots)

Sarstedt. Am 18.04.2020, gegen 03.50 Uhr, wurde von einer bislang unbekannten Person ein Fenster eines Einfamilienhauses in Sarstedt, Auf der Welle, mit einem Stein eingeworfen. Tagsüber erstatteten dann zwei weitere Personen Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung an ihren Pkw, die ebenfalls in der Straße Auf der Welle, ab geparkt waren. Es ist zu vermuten, dass die Taten in Zusammenhang stehen, der Gesamtschaden wird auf 1000,- Euro geschätzt. Die Polizei Sarstedt bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher/eine dortige Personengruppe geben können, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel. 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

