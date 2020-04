Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze- Verkehrsunfallflucht mit 1,63 Promille

Hildesheim (ots)

(bur) Am 15.04.2020 kam es gegen 12:30 Uhr im elzer Ortsteil Mehle zu einem Verkehrsunfall besonderer Art. Eine Hausbewohnerin in der Limbachstraße hörte ein lautes Knallen vor dem Haus, als ob jemand in das Wohnhaus gefahren sei. Bei der Nachschau bestätigte sich die Vermutung. Eine 66 jährige Elzerin war mit ihrem VW gegen das vor dem Haus aufgestellte Baugerüst gefahren und im Begriff sich von der Unfallstelle zu entfernen. Bei Erkennen der Bewohnerin gab sie noch ihre Telefonnumer und Anschrift an und fuhr nach hause. Der Hausbewohnerin kam das alles konmisch vor und verständigte die Polizeibeamten des PK Elze, die bei der Überprüfung Alkoholgeruch in der Atemluft der Unfallverursacherin wahrnahmen und eine Blutprobe anordnete. Der Vortest ergab einen Wert von 1,63 Promille, weshalb die Fahrerlaubnis der 66 jährige Elzerin in amtliche Verwahrung genommen und die Weiterfahrt bis zur gerichtlichen Entscheidung untersagt wurde. Der entstandene Gesamtschaden steht noch nicht fest, wird aber gegenwärtig auf ca 3000 Euro geschätzt.

