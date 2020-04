Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer in Schellerten

Hildesheim (ots)

Schellerten (ste) - Am 15.04.2020, um 12:20 Uhr, ist es auf der Berliner Straße Ecke Farmser Straße in 31174 Schellerten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 85-Jähriger Schellerter befährt mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der B1 in Richtung Kemme. Der 73-Jährige Autofahrer aus Mainz wartet verkehrsbedingt im Einmündungsbereich der Farmser Straße, um nach rechts auf die B1 abzubiegen. Beim Anfahren übersieht er vermutlich aus Unachtsamkeit den von rechts kommenden, bevorrechtigten Fahrradfahrer und es kommt zum Zusammenstoß. Durch den Sturz erleidet der Radfahrer eine Kopfplatzwunde und wird anschließend durch einen Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Am Pkw und Fahrrad entsteht Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell